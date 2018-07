Ricciardo supera Mercedes e faz primeira pole da carreira na F-1

A vitória de Max Verstappen logo em sua primeira corrida pela Red Bull, há duas semanas, em Barcelona, jogou pressão sobre Daniel Ricciardo. E o australiano respondeu muito bem às cobranças. Neste sábado, ele deixou as Mercedes para trás e fez a pole position do GP de Mônaco, a primeira da carreira na Fórmula 1, recolocando a Red Bull em primeiro após dois anos e meio. Rosberg sai em segundo e Hamilton em terceiro. Felipe Massa foi mal e larga só na sétima fila.

Usando um motor atualizado da Renault, Ricciardo já havia feito o melhor tempo dos treinos livres de quinta-feira, colocando expressiva folga sobre a dupla da Mercedes. Desta vez, o australiano, de 26 anos, marcou 1min13s622, contra 1min13s791 de Rosberg e 1min13s942 de Hamilton. Vettel sai em quarto.

O inglês, aliás, tomou um susto. Ao sair do box para sua primeira participação no Q3, a Mercedes dele simplesmente apagou ainda antes de entrar na pista. Os mecânicos rebocaram o carro até a garagem e conseguiram consertá-lo a tempo de uma última volta lançada, quando Riccardo já tinha um tempaço.

Em Montecarlo, neste domingo, a Mercedes não sairá no primeiro lugar do grid pela primeira vez no ano, depois de três poles de Hamilton (Austrália, Bahrein e Espanha) e duas de Rosberg (China e Rússia). Em toda a temporada passada, a equipe britânica só não fez a pole uma vez, sendo superada pela Ferrari de Sebastian Vettel em Cingapura, em setembro, quando Ricciardo foi segundo tanto no treino quanto na corrida.

Neste sábado, ninguém segurou o australiano, que fez a segunda volta mais rápida da história do circuito, só atrás de Sebastin Vettel em 2011. Um alívio para a Red Bull, que viu Vestappen bater forte contra o muro na saída da Curva da Piscina.

Com todos os holofotes sobre ele depois de se tornar o mais jovem a vencer na F-1, o garoto holandês passou sobre a zebra e quebrou a suspensão traseira da sua Red Bull. Sem controle do carro, foi parar no muro, paralisando a corrida com menos de 10 minutos do Q1.

Foi a segunda bandeira vermelha do dia, porque, mal o treino começou, e Felipe Nars saiu espalhando óleo pela pista depois de o motor estourar. Já é o segundo da Sauber, que vai ter que recorrer ao terceiro para a corrida. O limite para a temporada são cinco. O brasileiro vai dividir a última fila com Vestappen e depende de chuva no domingo para chegar aos pontos.

Felipe Massa também vai sair de trás. O brasileiro de Williams ficou no Q2, apenas com o 14.º tempo, não muito longe do companheiro Valteri Bottas, que foi o 11.º e também não passou para a parte final do treino.

Fernando Alonso conseguiu novamente levar a McLaren para o Q3 e vai largar em nono. Ele fez o décimo tempo, mas foi beneficiado pela punição da Kimi Raikkonen, que trocou a caixa de câmbio, perdeu cinco posições e vai sair em 11.º.

Confira o resultado final do treino classificatório do GP de Mônaco:

1º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min13s622

2º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min13s791

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min13s942

4º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min14s552

5º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India), 1min14s726

6º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min14s732 (sai em 11.º)

7º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 1min14s749 (sai em sexto)

8º - Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min14s902 (sai em sétimo)

9º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), 1min15s273 (sai em oitavo)

10º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min15s363 (sai em nono)

---------------------------------------------------

11º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min15s273 (sai em décimo)

12º - Esteban Gutierrez (MEX/Haas), 1min15s293

13º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min15s352

14º - Felipe Massa (BRA/Williams), 1min15s385

15º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min15s571

16º - Kevin Magnussen (DIN/Renault), 1min16s058

---------------------------------------------------

17º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min16s99

18º - Jolyon Palmer (ING/Renault), 1min16s586

19º - Rio Haryanto (IND/Manor), 1min17s295

20º - Pascal Wehrlein (ALE/Manor), 1min17s452

21º -Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min22s467

22º - Felipe Nasr (BRA/Sauber), sem tempo