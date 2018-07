Ricciardo celebra segunda colocação e aponta evolução da Red Bull

Três pódios nas últimas três corridas. E duas vezes na frente de uma Mercedes nas últimas duas etapas. Segundo colocado no GP da Bélgica neste domingo, no circuito de Spa-Francorchamps, deixando Lewis Hamilton em terceiro, o australiano Daniel Ricciardo comemorou o resultado e avaliou que a Red Bull tem evoluído na temporada.

Os bons resultados o deixaram na terceira posição da tabela de classificação geral, com 151 pontos, e o empolgam para a sequência da temporada. "São três pódios seguidos. Definitivamente nós estamos melhorando, é a segunda corrida que terminamos na frente deles (Mercedes). Claro que Lewis começou atrás, mas acho que nosso ritmo não estava ruim", ponderou.

Ricciardo também fez uma avaliação sobre seu desempenho na corrida - e gostou de ter segurado o atual líder do campeonato. "Obviamente foi uma corrida confusa no começo, com muitos safety car virtuais e depois uma bandeira vermelha", afirmou. "E, claro, precisei ser um pouco aguerrido, mas gostei do nosso ritmo. Ter segurado Lewis atrás foi um bom feito."

Para a próxima etapa, em Monza, na Itália, Ricciardo projetou uma corrida difícil. Mas garantiu que a Red Bull tem condições de repetir o bom resultado. "Creio que Monza será o circuito mais desafiador para nossa equipe na segunda metade da temporada", alertou o australiano. "Mas estou satisfeito e agradeço ao time novamente. Foram três bons finais de semana, está sendo divertido."