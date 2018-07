Ricciardo desbanca a Mercedes e é o mais rápido em Mônaco

Nem Nico Rosberg, nem Lewis Hamilton. Muito menos a Ferrari de Sebastian Vettel ou de Kimi Raikkonen. O mais rápido do primeiro dia de treinos livres para o GP de Mônaco foi o australiano Daniel Ricciardo. O piloto completou a volta mais rápida desta quinta-feira com sua Red Bull em 1min14s607, desbancando com larga vantagem os principais favoritos à vitória no domingo.

Ricciardo superou uma primeira sessão apenas razoável, na qual foi o quarto colocado, para arrasar os concorrentes na parte da tarde. O australiano foi o único a completar o percurso na casa de 1min14s e ficou mais de meio segundo à frente do segundo lugar, o inglês Lewis Hamilton.

A Mercedes fez dobradinha logo atrás de Ricciardo. Hamilton foi o segundo, com 1min15s213 e Rosberg cravou a terceira melhor marca, com 1min15s506. A diferença no tempo, no entanto, demonstra que a equipe terá bastante trabalho se quiser desbancar o australiano nos próximos dias.

Se a quinta não foi fácil para Mercedes, foi ainda pior para a Ferrari. Depois de ser o segundo mais veloz pela manhã, Sebastian Vettel caiu muito de produção na segunda sessão e foi somente o nono colocado, piorando seu tempo de 1min15s956 para 1min16s269. Já Kimi Raikkonen foi ligeiramente melhor e terminou em sétimo, com 1min16s040.

Embalado pela surpreendente vitória na última corrida, na Espanha, Max Verstappen foi o quarto mais rápido do dia com o tempo de 1min15s571. Daniil Kvyat foi o quinto, com 1min15s815, seguido por seu companheiro de Toro Rosso Carlos Sainz Jr., que anotou 1min15s981.

Depois de uma manhã difícil, os brasileiros seguiram sofrendo neste primeiro dia em Montecarlo. Felipe Massa, da Williams, que se chocou com o muro na primeira sessão, foi somente o 16.º à tarde, com o tempo de 1min17s286. Já Felipe Nasr, da Sauber, foi ainda pior e terminou em 20.º, com 1min17s999.

Após as duas sessões desta sexta-feira, os pilotos voltam à pista neste sábado, às 9 horas (de Brasília), para o treino classificatório para o GP de Mônaco, que acontecerá no domingo, no mesmo horário. Rosberg lidera o Mundial de Pilotos com 100 pontos, seguido por Raikkonen, com 61, e Hamilton, com 57.