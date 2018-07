Boa estreia de Verstappen dá nova motivação à Red Bull, diz Ricciardo

Mesmo superado pelo novo parceiro Max Verstappen no GP da Espanha, o australiano Daniel Ricciardo se mostrou satisfeito com a chegada do jovem holandês à Red Bull. Para Ricciardo, a mudança na equipe e, principalmente, a vitória de Verstappen logo em sua primeira corrida pelo novo time, dão nova motivação à Red Bull.

"Com certeza é uma boa motivação. Eu disse quando entrei na Red Bull que eu chegava para enfrentar Sebastian [Vettel] porque eu queria encarar o melhor e desafiar a mim mesmo. Agora Max é o mais novo desafio para mim e acho que é um grande desafio", diz Ricciardo. "Max é um piloto sério e isso é, na verdade, muito bom para mim."

Verstappen fez uma estreia triunfal e surpreendente na Red Bull. O holandês chegou ao novo time vindo da Toro Rosso para ocupar o lugar do russo Daniil Kvyat, rebaixado à equipe satélite por causa do fraco rendimento e das batidas que prejudicaram Sebastian Vettel, da Ferrari, em duas corridas seguidas.

E, logo em sua primeira prova na nova casa, Verstappen chegou à vitória, tornando-se o mais jovem piloto a vencer uma corrida da Fórmula 1. Foi no GP da Espanha, disputado em Barcelona. Nesta prova, Ricciardo teve pouca sorte porque liderou a corrida por 30 voltas, mas terminou somente em quarto.

"Parte de mim está feliz porque o time voltou a vencer. E outra parte está feliz porque todo mundo voltou a ficar super motivado e confiante. Então, isso é obviamente positivo. Estou tentando aproveitar este momento", afirma o australiano.