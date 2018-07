Rosberg comemora pole no seu 200º GP: 'Uma das melhores voltas da minha vida'

O alemão Nico Rosberg comemorou neste sábado a conquista da pole position para o GP de Cingapura de Fórmula 1, que acontece no domingo. O piloto da Mercedes foi mais de meio segundo mais rápido que o segundo colocado Daniel Ricciardo, da Red Bull, e mostrou-se confiante para a disputa de sua corrida de número 200.

"Estou muito feliz com a pole para o meu 200.º GP. Hoje, com certeza, foi uma das três melhores voltas na carreira, então estou muito feliz. Foi muito bom mesmo", celebrou Rosberg, em entrevista coletiva após o treino qualificatório. Seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, ficou com o terceiro lugar no grid.

O piloto, no entanto, terá de bater um difícil tabu no circuito de Marina Bay. Desde quando o GP de Cingapura está no calendário da Fórmula 1 - entrou em 2008 -, somente campeões mundiais saíram com a vitória. Fernando Alonso subiu ao topo do pódio em 2008 e 2010, Hamilton venceu em 2009 e 2014 e Sebastian Vettel foi o primeiro colocado em 2011, 2012, 2013 e 2015.

"Acho que chegou a hora de mudar isso e vou fazer de tudo amanhã. Mas confesso que fiquei surpreso de saber que, na verdade, apenas três pessoas venceram a prova em todos estes anos. De qualquer jeito, estou me sentindo bem para amanhã e, claro, tenho uma grande chance de vencer", analisou Rosberg.

Por outro lado, Rosberg tem outros números que podem jogar ao seu favor. Das oito provas disputadas em Cingapura, seis foram vencidas pelo piloto que largou na pole. Informado sobre o fato, ele abriu um sorriso: "Eu gosto dessa estatística!".

A disputa pelo título está bastante acirrada, com Hamilton na ponta da tabela com 250 pontos, dois a mais que Rosberg. Após o GP de Cingapura, a temporada terá mais seis etapas até o final, no dia 27 de novembro, em Abu Dhabi.