Rosberg desbanca Hamilton e fatura a pole do GP da Alemanha

A crescente rivalidade entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton viveu mais um capítulo neste sábado, e desta vez quem se deu melhor foi o piloto alemão. Em meio aos altos e baixos e à troca de farpas dos colegas da Mercedes, no treino classificatório para o GP da Alemanha de Fórmula 1 desta manhã, Rosberg foi quem conseguiu a volta mais rápida e largará na pole na corrida de domingo.

Se Hamilton vive grande momento e tomou de Rosberg a liderança do Mundial de Pilotos com a vitória na Hungria na semana passada, o alemão mostrou que está disposto a dar o troco e, diante de sua torcida, foi o mais rápido neste sábado. Ele cravou a melhor volta do dia ao marcar 1min14s363, seguido de perto por seu colega e rival, que fez 1min14s470.

Fora da briga particular da Mercedes em que se transformou esta temporada da Fórmula 1, Daniel Ricciardo foi o melhor entre os outros pilotos. O australiano da Red Bull, terceiro colocado da temporada, voltou a fazer um bom trabalho e marcou 1min14s726. Na quarta posição, estará seu companheiro Max Verstappen, que fez 1min14s834. A terceira fila será da Ferrari, com Kimi Raikkonen em quinto e Sebastian Vettel em sexto.

O dia também não foi dos melhores para os brasileiros. Felipe Massa foi apenas o 10.º colocado da atividade, com o tempo de 1min15s615, atrás de seu companheiro de Williams, Valtteri Bottas, que largará em oitavo. Já Felipe Nasr seguiu seu calvário nesta temporada e sairá em penúltimo, após cravar 1min17s123. Ao menos, estará à frente de seu colega de Sauber, Marcus Ericsson, último colocado.

O treino deste sábado, aliás, transcorreu sem grandes surpresas. Jason Button quase foi eliminado já no Q1, mas conseguiu se salvar com o cronômetro já zerado. Parecia que o inglês repetiria a manobra no Q2, mas aí foi a vez de Massa, que estava à beira da eliminação, buscar a volta mais rápida e tirar o adversário da briga, deixando-o em 12.º, à frente de seu companheiro, Fernando Alonso, o 14.º.

No Q3, no entanto, Massa ficou longe das brigas pelas primeiras colocações. A ponta, mais uma vez, foi disputada apenas pelos pilotos da Mercedes. Hamilton segurou a colocação durante quase toda a atividade, mas foi ultrapassado por Rosberg no fim. O inglês ainda teve uma última chance de buscar a pole, mas errou, deixou o carro escapar um pouco e perdeu qualquer possibilidade de sair na frente.

Com Hamilton na liderança do Mundial, com 192 pontos, e Rosberg em segundo, com 186, os pilotos voltam à pista em Hockenheim neste domingo, às 9 horas (de Brasília), para o GP da Alemanha, a 12.ª etapa da Fórmula 1 em 2016.

Confira como ficou o grid de largada do GP da Alemanha:

1º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min14s363

2º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min14s470

3º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1min14s726

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min14s834

5º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min15s142

6º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min15s315

7º - Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - 1min15s510

8º - Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min15s530

9º - Sergio Pérez (MEX/Force India) - 1min15s537

10º - Felipe Massa (BRA/Williams) - 1min15s615

11º - Esteban Gutiérrez (MEX/Haas) - 1min15s883

12º - Jenson Button (BGR/McLaren) - 1min15s909

13º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso) - 1min15s989

14º - Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min16s041

15º - Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min16s086

16º - Jolyon Palmer (GBR/Renault) - 1min16s665

17º - Kevin Magnussen (DIN/Renault) - 1min16s716

18º - Pascal Wehrlein (ALE/Manor) - 1min16s717

19º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1min16s876

20º - Rio Haryanto (IND/Manor) - 1min16s977

21º - Felipe Nasr (BRA/Sauber) - 1min17s123

22º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - 1min17s238