Rosberg e Hamilton fazem escolhas diferentes de pneus para o GP da Malásia

Protagonistas da luta pelo título da temporada 2016 da Fórmula 1, o alemão Nico Rosberg e o inglês Lewis Hamilton fizeram escolhas diferentes ao optarem pelos jogos de pneus que terão à disposição na próxima prova do campeonato, o GP da Malásia, marcado para 2 de outubro, no Circuito Internacional de Sepang, em Kuala Lumpur.

A Pirelli revelou nesta terça-feira as escolhas individuais dos pilotos entre os pneus duros, médios e macios. Novo líder do campeonato, Rosberg optou por dois jogos de compostos duros, quatro dos médios e sete dos macios. Hamilton repetiu a escolha dos macios, mas preferiu pegar três médios e três duros.

Na Ferrari, o alemão Sebastian Vettel fez a mesma escolha de Rosberg, enquanto o finlandês Kimi Raikkonen repetiu a escolha de Hamilton. Os pilotos da Red Bull - Daniel Ricciardo e Max Verstappen - optaram pela mesma configuração, que foi diferente da adotada pelos seus principais concorrentes, com três jogos de duros, quatro de médios e seis de macios.

Os pilotos brasileiros do grid seguiram os passos dos líderes do campeonato. Felipe Massa, da Williams, fez as mesmas escolhas de Hamilton, enquanto Felipe Nasr, da Sauber, repetiu a configuração de Rosberg.

A Toro Rosso, com Carlos Sainz Jr. e Daniil Kvyat, foi a equipe que mais alocou mais compostos macios - oito para cada um dos seus pilotos. Já o britânico Jolyon Palmer, da Renault, foi quem mais apostou nos pneus duros, com quatro conjuntos.