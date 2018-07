Rosberg nega preocupação com motor e prevê Hamilton ainda mais motivado no Japão

A quebra do motor de Lewis Hamilton no GP da Malásia ainda repercute, mesmo com os pilotos prestes a iniciarem as atividades do fim de semana da etapa do Japão, no circuito de Suzuka. Após ver o inglês abandonar a prova quando a liderava e aproveitar o incidente para abrir uma vantagem de 23 pontos na liderança do Mundial de Pilotos a cinco provas do término da temporada, o alemão Nico Rosberg garantiu não estar preocupado com a possibilidade de o título do campeonato ser definido por algum novo problema nos motores do carro da Mercedes.

"Não estou preocupado, e, no final, é algo que eu não posso influenciar e tenho aprendido ao longo dos anos em não me preocupar com as coisas que não estão em minhas mãos. Eu confio na equipe e que eles vão fazer o melhor que podem para se certificar de que tal falha do motor não vai acontecer novamente. Haverá algumas mudanças no motor para este fim de semana aqui no Japão. Eu estou preocupado que essa questão poderia decidir o campeonato? Não", afirmou o alemão, exibindo confiança no trabalho dos engenheiros e mecânicos da Mercedes.

O abandono na Malásia foi um grande revés para Hamilton, que completou a quarta prova sem vitória. Rosberg, porém, negou que a decepção possa afetar o desempenho de Hamilton neste fim de semana, apostando que o seu companheiro na Mercedes fará de tudo para dar a volta por cima no GP do Japão.

"Não, eu não tiro motivação disso, porque eu sei que Lewis, quando ele tem dificuldades como essa, volta totalmente motivado, e isso não é realmente um fato encorajador", afirmou o líder do campeonato.

Com a possibilidade real de enfim conquistar o seu primeiro título mundial, Robserg reiterou que vai correr no circuito de Suzuka só pensando na vitória, sem se preocupar com a sequência da temporada. "Eu estou pensando corrida a corrida, sem colocar a matemática em minha mente. Eu vim aqui para vencer o GP do Japão, sem pensar no que vem depois disso", comentou.