Rosberg supera Hamilton e lidera 1º treino livre do GP do Japão

Depois de contar com a sorte para superar Lewis Hamilton na Malásia, Nico Rosberg mostrou serviço nesta sexta-feira (noite de quinta no Brasil) no primeiro treino livre do GP do Japão de Fórmula 1. O piloto alemão desbancou o companheiro de Mercedes e cravou o melhor tempo desta sessão inicial no Circuito de Suzuka.

Dominante desde que entrou na pista, Rosberg marcou 1min32s431, contra 1min32s646 do rival inglês. No Japão, Hamilton tenta se recuperar do revés sofrido no GP da Malásia, no domingo passado, quando um problema no motor impediu sua vitória. O inglês, que liderava a prova quando sofreu a falha técnica, não completou a corrida. Rosberg chegou em terceiro e ampliou a vantagem na liderança no Mundial de Pilotos.

Em um treino de poucos imprevistos, a surpresa foi a Ferrari chegar na frente da Red Bull, grande vitoriosa na Malásia - fez dobradinha no pódio com Daniel Ricciardo e Max Verstappen. O alemão Sebastian Vettel foi o terceiro mais veloz (1min33s525), seguido do finlandês Kimi Raikkonen (1min33s817).

Vencedor na Malásia, Ricciardo anotou apenas o quinto tempo, com 1min34s112. Verstappen obteve a sexta melhor marca da sessão, com 1min34s379. Os pilotos da Red Bull, contudo, praticamente só correram com pneus médios neste treino de abertura do GP, enquanto os principais rivais contaram com os macios.

Desta forma, a Red Bull priorizou testar os trajetos mais longos, as chamadas simulações de corrida, em detrimento das voltas mais rápidas. Assim, pode surpreender nos próximos treinos. Se repetir o desempenho do fim de semana passado, deve encostar na Mercedes num traçado que deve favorecer o equilíbrio entre as duas equipes.

O top 10 deste primeiro treino contou ainda com a dupla da Force India: o alemão Nico Hülkenberg foi o sétimo (1min34s530) enquanto o mexicano Sergio Pérez, o oitavo (1min34s767). O espanhol Fernando Alonso, da McLaren, anotou 1min35s003 e o finlandês Valtteri Bottas, da Williams, marcou 1min35s381.

Longe de repetir o desempenho do companheiro de Williams, Felipe Massa foi apenas o 16º mais rápido da sessão, com 1min36s169. O também brasileiro Felipe Nasr foi mais veloz, com 1min35s967, no 15º posto. Assim, Nasr deixou para trás seu companheiro de Sauber, o sueco Marcus Ericson, 18º.

Os pilotos da Fórmula 1 voltam à pista de Suzuka às 2 horas da madrugada desta sexta-feira (horário de Brasília).