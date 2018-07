Rosberg supera Hamilton por 0s013 e faz a pole position em Suzuka

Líder do Mundial com 23 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton, Nico Rosberg vai ter, no Japão, mais uma grande oportunidade de se aproximar do que seria seu primeiro título na Fórmula 1. Melhor em todas as sessões do fim de semana em Suzuka até aqui, o alemão fez neste sábado a pole position do GP japonês, superando seu companheiro e rival da Mercedes por apenas 0s013.

Rosberg voou na sua volta mais rápida da etapa final do treino de classificação, com 1min30s647, deixando Hamilton para trás, com o tempo de 1min30s667. Se a distância entre os dois carros fosse medida em metros, o britânico estaria pouco mais de meio metro atrás do alemão quando este completou a volta. Foi a 30.ª pole da carreira de Rosberg, superando o argentino Juan Manuel Fangio e se tornando o oitavo maior da história.

Os dois carros da Ferrari foram os que mais se aproximaram da Mercedes, ainda que tenham ficado mais de 3 décimos de segundo atrás. Na terceira colocação vai largar Kimi Raikkonen, enquanto Sebastian Vettel fez o quarto tempo, mas perdeu três posições por conta de uma posição e larga em sétimo.

Logo atrás da escuderia vermelha veio a Red Bull, com seus dois carros a meio segundo dos da Merecedes. Max Vestappen sai em quarto, com Daniel Ricciardo em quinto. Ambos formariam a terceira fila se não fosse a punição a Vettel. Quem também ganhou posição foi Sérgio Pérez, que larga em sexto.

Uma das surpresas do treino foi o desempenho de Romain Grosjean, que, num fato raro na Fórmula 1, fez o mesmíssimo tempo de Pérez: 1min31s961. Larga atrás, em oitavo, porque registrou a marca depois. O francês, de qualquer forma, colocou a Haas na quarta fila, resultado inédito para a equipe, estreante, que tem se acostumado com os últimos lugares do grid. Em evolução, a Haas ainda colocou Esteban Gutiérrez em décimo, logo após Nico Hulkenberg, e fechando o Top 10 do Japão com apenas cinco equipes.

Felipe Massa, em final de carreira - vai se aposentar da F1 ao fim da temporada -, voltou a ficar atrás do companheiro de equipe na Williams, Valtteri Bottas, e larga em 12.º. Mesma situação de Felipe Nasr, apenas o 20.º colocado. O brasileiro da Sauber só foi mais rápido que os carros da Manor.

CONFIRA O GRID DE LARGADA DO GP DO JAPÃO:

1º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min30s647

2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min30s660

3º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min03s949

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min31s178

5º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min31s240

6º - Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min31s961

7º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min31s028 (perdeu três posições)

8º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min31s961

9º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India), 1min32s142

10º - Esteban Gutierrez (MEX/Haas), 1min32s547

---------------------------------------------------

11º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min32s315

12º - Felipe Massa (BRA/Williams), 1min32s380

13º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), 1min32s623

14º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 1min32s685

15º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min32s689

16º - Jolyon Palmer (ING/Renault), 1min32s807

---------------------------------------------------

17º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min32s851

18º - Kevin Magnussen (DIN/Renault), 1min33s032

19º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min33s222

20º - Felipe Nasr (BRA/Sauber), 1min33s332

21º - Esteban Ocon (FRA/Manor), 1min33s352

22º - Pascal Wehrlein (ALE/Manor), 1min33s561