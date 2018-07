Rossi segura pressão de Lorenzo em Jerez e leva a 1ª do ano na MotoGP

Com uma grande exibição neste domingo, em Jerez de la Frontera, o italiano Valentino Rossi deixou para trás os pilotos da casa e venceu a etapa da Espanha da MotoGP. De ponta a ponta, o experiente piloto segurou bem a pressão de Jorge Lorenzo, seu companheiro na Yamaha, e venceu a primeira na temporada 2016 da categoria. Marc Márquez, da Honda, terminou em terceiro lugar.

Maior vencedor da história da prova de Jerez, Rossi ampliou sua sequência na pista espanhola. Agora ele soma sete vitórias, nove se considerados triunfos em outras categorias. Pela MotoGP, ele venceu em 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 e 2009. Foi sua primeira vitória no ano 2016, na quarta etapa de uma temporada de 18 provas. O italiano não vencia desde a etapa de Silverstone, na Inglaterra, em 2015.

Com o resultado, Rossi esquentou a disputa pela primeira colocação geral. Márquez segue em primeiro lugar, com 82 pontos. Mas agora o italiano está mais próximo do vice-líder Lorenzo. O espanhol tem 65, contra 58 de Rossi. Lorenzo e o italiano protagonizaram a briga pelo título, até a última prova, no ano passado - o espanhol faturou o troféu.

Neste domingo, Rossi exibiu grande performance ao conter as investidas do rival. Largando na pole position, o italiano fez boa saída e manteve os rivais atrás. Lorenzo, então, começou a perseguição. A cada aproximação mais perigosa, Rossi se desvencilhava com facilidade e até ampliava a vantagem.

Na primeira metade da prova, o espanhol até conseguiu passar o italiano. Mas cometeu um erro na sequência da ultrapassagem e retornou ao segundo posto. Depois do susto, Rossi passou a exibir performance ainda mais forte. Cravava as melhores voltas da prova em sequência e, aos poucos, aumentava a vantagem, que alcançou até 3 segundos.

Nas voltas finais, Rossi diminuiu o ritmo e assustou os fãs. Lorenzo se aproximou, sem, contudo, levar perigo real. O italiano sustentou a ponta e ainda cruzou a linha de chegada com 2,3 segundos de vantagem sobre o rival. Márquez, que praticamente correu sozinho a prova toda, sem ameaçar Lorenzo e também sem riscos de perder a posição, cruzou em terceiro.

O Top 10 contou com os também espanhóis Dani Pedrosa, Aleix Espargaró e Maverick Viñales. O italiano Andrea Iannone terminou em sétimo lugar, seguido do espanhol Pol Espargaró, do irlandês Eugene Laverty e de outro espanhol, Hector Barbera.

A próxima etapa da MotoGP será disputada no dia 8 de maio, em Le Mans, na França

Confira a lista dos 10 primeiros colocados da prova:

1º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha), em 45min28s834

2º - Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), a 2s386

3º - Marc Márquez (ESP/Honda), a 7s087

4º - Dani Pedrosa (ESP/Honda), a 10s351

5º - Aleix Espargaró (ESP/Suzuki), a 14s143

6º - Maverick Viñales (ESP/Suzuki), a 16s772

7º - Andrea Iannone (ITA/Ducati), a 26s277

8º - Pol Espargaró (ESP/Yamaha Tech 3), a 30s750

9º - Eugene Laverty (IRL/Aspar Team), a 32s325

10º - Hector Barbera (ESP/Avintia Racing), a 32s624