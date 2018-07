Rossi supera Lorenzo e conquista pole da etapa espanhola da MotoGP

O italiano Valentino Rossi voltou a exibir todo o seu potencial neste sábado ao conquistar a pole position etapa espanhola da MotoGP, a quarta das 18 previstas para a temporada 2016, superando os locais Jorge Lorenzo, atual campeão mundial, e Marc Márquez, líder do campeonato, numa disputa acirrada no circuito de Jerez de la Frontera.

Após ver Lorenzo dominar a sexta-feira, quando liderou os dois primeiros treinos livres, Rossi, que é seu companheiro de equipe na Yamaha, deu uma resposta ao ser o mais rápido na terceira sessão, realizada neste sábado, embora o atual campeão tenha dominado a quarta atividade.

Logo depois, em uma sessão de classificação eletrizante, foi a vez de Rossi se dar melhor para conquistar a sua 62ª pole position na elite da motovelocidade mundial, sendo a 52ª desde que a categoria adotou o nome de MotoGP. E a pole veio logo numa prova em que ele acumula incríveis seis vitórias, asseguradas em 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 e 2009.

Já com o cronômetro zerado, Rossi garantiu o primeiro lugar no grid de largada com o tempo de 1min38s736. Assim, superou Lorenzo, que já estava nos boxes, acompanhando o desempenho dos concorrentes, e precisou se contentar com a segunda posição, com a marca de 1min38s858. Agora terá que superar o italiano para repetir as vitórias de 2010, 2011 e 2015 em Jerez.

Eles terão a companhia na primeira fila do grid de largada da etapa da Espanha de Márquez, da Honda, que garantiu o terceiro lugar com 1min38s891 e venceu esta corrida em 2014. Ele foi, aliás, o último piloto a conseguir fazer uma volta em menos de 1min39 na sessão de classificação no circuito de Jerez.

O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, foi o quarto colocado ao marcar 1min39s580, sendo apenas 0s001 mais rápido do que o espanhol Maverick Viñales, da Suzuki. E a vantagem para o seu companheiro na Suzuki foi mínima, pois o também espanhol Aleix Espargaró marcou 1min39s588.

O espanhol Dani Pedrosa, da Honda, foi apenas o sétimo mais rápido, com 1min39s678, logo à frente do compatriota Pol Espargaró, da Yamaha Tech 3, com 1min39s720. A relação dos dez primeiros colocados no grid de largada é completada pelo espanhol Hector Barberá, da Avintia Ducati, e pelo inglês Cal Crutchlow, da LCR Honda.

A etapa da Espanha da MotoGP será disputada neste domingo, com largada prevista para as 9 horas (de Brasília).