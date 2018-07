Sainz Jr. minimiza atritos e choque com Verstappen na Austrália

Um dia depois de um tumultuado GP da Austrália de Fórmula 1 para a Toro Rosso, o espanhol Carlos Sainz Jr. tratou de minimizar nesta segunda-feira os atritos que teve com o companheiro Max Verstappen na corrida de domingo. O holandês chegou a rodar na pista após dar um toque na traseira do espanhol.

"Acho que temos uma rivalidade saudável. Pelo menos da minha parte, eu não tenho absolutamente nenhuma questão com ninguém", destacou Sainz, nono colocado na prova de domingo, em Melbourne. "Eu recebi um toque na traseira e vi Max rodando pelo retrovisor. Foi uma corrida muito interessante", desconversou.

Em outro momento tenso da Toro Rosso na prova, Verstappen cobrou a equipe via rádio para que o companheiro liberasse sua passagem na metade da corrida. O holandês não foi atendido. "Não houve muita comunicação por rádio, não muito para entender, pelo menos. Só sei que eu estava atrás de Jolyon Palmer, eles me pediram para forçar e eu ultrapassei ele", afirmou o espanhol.

Para Carlos Sainz, não havia qualquer necessidade de Verstappen pedir para abrir caminho. "Quando eu me aproximei da Williams, eles estavam absolutamente voando nas retas. Eu ultrapassei uns oito ou dez carros. Então, eu não estava desperdiçando minhas chances. Estava apenas difícil em alguns momentos. Não é uma pista fácil para ultrapassar."

Com estas ultrapassagens, a Toro Rosso chegou a ocupar a quinta e sexta posições da prova. Até que o acidente de Fernando Alonso e Esteban Gutiérrez causou a bandeira vermelha. Na relargada, a equipe de Sainz e Verstappen perdeu colocações e precisou se contentar com as últimas posições da zona de pontuação - o holandês terminou em 10º.

"Acho que merecíamos mais no final, principalmente depois de tantas ultrapassagens. Foi uma oportunidade perdida. Trabalhamos bem, tivemos uma boa largada e uma chamada para fazer a primeira parada nos boxes. Então, tudo mudou depois da relargada", lamentou Carlos Sainz Jr.