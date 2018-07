Sauber fica sem diretor técnico a 4 dias do início da temporada da F1 Faltando apenas quatro dias para o início da temporada 2016 da Fórmula 1, o diretor técnico Mark Smith deixou a Sauber, equipe do brasileiro Felipe Nasr, nesta segunda-feira. A competição terá início na sexta, com os primeiros treinos livres do GP da Austrália, em Melbourne.