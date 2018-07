Segundo no grid, Ricciardo confia em estratégia para brigar por vitória

Daniel Ricciardo fez, neste sábado, o segundo melhor tempo no treino qualificatório para o GP de Cingapura de Fórmula 1, que ocorre no domingo. O australiano acredita que acertou na estratégia e mostrou confiança para a corrida. Ele e seu companheiro de Red Bull, Max Verstappen, serão os únicos pilotos a largar com os pneus supermacios na prova.

"Eu fiz o que pude e o último setor foi bom. Mantive os pneus em boas condições e isso foi importante. São os pneus supermacios que iremos usar na largada e somente nossa equipe vai fazer isso entre os dez primeiros, então espero que funcione. Fizemos a mesma coisa em Mônaco, mas a largada com chuva atrapalhou", comentou Ricciardo.

"Se a gente conseguir iniciar do jeito que queremos, eu acho que podemos controlar a situação amanhã, mas não será uma corrida previsível. Normalmente há incidentes e safety-cars, então vai haver bastante movimento. Mas eu me sinto bem e pronto, estou empolgado", acrescentou.

A estratégia valeu ao australiano a segunda posição no grid. Rosberg, no entanto, foi o pole position com mais de meio segundo de vantagem: 1min42s584 contra 1min43s115 de Ricciardo. Mesmo assim, o piloto da Red Bull manteve o sorriso largo.

"Estou bastante satisfeito com a primeira fila. Nós nos organizamos bem e a volta foi limpa, mas claramente Nico criou uma diferença enorme. Nós adoraríamos que ele não estivesse tão à frente. Mesmo com uma volta perfeita, não acho que a gente poderia alcançá-lo", finalizou Ricciardo.