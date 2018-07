Sem lesões, Alonso mostra bom humor após acidente

Após escapar ileso de grave acidente no GP da Austrália, que abriu a temporada 2016 da Fórmula 1 no domingo, Fernando Alonso mostrou bom humor nesta segunda-feira. Em postagem nas redes sociais, o piloto da McLaren exibiu capa de jornal com foto de seu acidente e brincou: "Acho que estão se referindo a mim!".

Abaixo da sua mensagem bem-humorada estava uma foto sua segurando a edição desta segunda do jornal australiano Herald Sun. Na capa estava uma foto grande que mostrava o estrago causado à McLaren do espanhol na corrida de domingo, em Melbourne. Após um leve choque com o mexicano Esteban Gutiérrez, da equipe Haas, o carro de Alonso capotou duas vezes e só parou na grade de proteção.

Surpreendentemente, o espanhol conseguiu sair sozinho da McLaren destroçada e deixou o local caminhando. Sem sofrer qualquer lesão, ele agradeceu a preocupação dos fãs antes de embarcar de volta à Europa. "Agora é hora de subir no avião e descansar uns dias para me recuperar bem. Obrigado a todos!", declarou.

Ainda no domingo, Alonso elogiou a segurança dos atuais carros da F1. "Sou consciente de que hoje (domingo) eu gastei uma das vidas que me restavam. Quero agradecer à McLaren e à FIA (Federação Internacional de Automobilismo) pela segurança atual dos chassis, e a meus companheiros e aos torcedores por toda a preocupação demonstrada e pelo apoio incondicional", afirmou.