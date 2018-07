Sem roxo, Red Bull apresenta nova pintura do carro para 2016

Sem a cor roxa e com novo patrocinador, a Red Bull apresentou nesta quarta-feira a nova pintura do carro para a temporada 2016. O modelo RB12 ainda será lançado oficialmente somente na segunda-feira, primeiro dia de testes da segunda bateria de testes da pré-temporada da Fórmula 1.

Como geralmente acontece com a Red Bull, houve poucas mudanças na pintura. A maior foi mesmo a ausência da cor roxa. Outra novidade é a saída da marca Infiniti e a chegada da TAG Heuer, que estampa as laterais do carro - o modelo que contou com a nova pintura apresentada nesta quarta é antigo.

Não há referências à Renault, que manteve a parceria com a equipe depois de atritos ao longo da temporada passada. A Red Bull segue utilizando o motor da fornecedora francesa, mas a unidade de potência agora é batizada com o nome do novo patrocinador.

Outra alteração é a estampa do próprio nome da equipe em letras grandes nas laterais. As cores azul escuro e vermelho e amarelo predominam na pintura 2016.

Nesta nova temporada, a Red Bull tentará se recuperar do fraco rendimento em 2015. A equipe, que faturou quatro títulos em sequência entre 2010 e 2013, foi apenas a quarta colocada no Mundial de Construtores do ano passado.