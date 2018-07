'Sempre me senti vítima de retaliação', diz Cacá, que é defendido pelo pai, Galvão Bueno

O pentacampeão da Stock Car, Cacá Bueno, disse nesta segunda-feira estar aliviado pela revelação de que comissários de pista da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) são suspeitos de terem lhe prejudicado propositadamente em provas da categoria, ao determinar punições para que perdesse pontos. O piloto afirmou que era perseguido e explicou ver o caso como o início de uma possível nova fase na atuação dos fiscais que trabalham nos circuitos, já que os envolvidos no caso foram afastados.

Reportagem publicada nesta segunda-feira pelo jornal Folha de S. Paulo afirma que fiscais da CBA mantinham um grupo de mensagens no aplicativo WhatsApp em que ironizavam ter punido pilotos e comemoravam ter feito ameaças e aplicado desclassificações a alguns competidores, principalmente Cacá Bueno. Um dos comissários chegou a afirmar que sua atuação evitou que Bueno fosse campeão da categoria.

"Convivo no mínimo há 15 anos com esses problemas. Agora se tornou público, então sinto alívio. Antes o público me via apenas como alguém que reclavama demais. A revelação não me surpreendeu. É um assunto que a gente sempre escuta falar", disse o piloto ao Estado. Cacá Bueno disse que por ter sido prejudicado por fiscais, perdeu campeonatos e deixou de ganhar premiações, fora assinar contratos de patrocínio baseados em resultados anteriores.

Os comissários têm como algumas das atribuições verificar especificações dos carros, analisar a conduta dos pilotos em disputas na pista e de acordo com o regulamento, aplicar possíveis punições para irregularidades, seja com a perda de pontos ou a desclassificação da prova.

O piloto da Red Bull explicou que por sempre ter reclamado da atuação dos fiscais e questionado publicamente as decisões deles, acabou por motivar a retaliação desses comissários. Em 2015, por exemplo, Bueno foi suspenso por uma prova pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Automobilismo por criticar fiscais pelo rádio da equipe a CBA ao fim da etapa de Ribeirão Preto, quando a direção de prova esqueceu de dar a bandeira quadriculada e os dois primeiros colocados continuaram a disputar posições mesmo com a corrida já encerrada.

Bueno afirmou ainda não ter planejado se vai acionar a Justiça, porém garantiu que vai continuar na categoria. "Estou enojado com o assunto, mas espero que isso seja uma luz no fim do túnel. A CBA precisa de comissários melhores nos autódromos", comentou. A próxima temporada começa no domingo, em Curitiba.

O pai dele, o narrador Galvão Bueno, escreveu um texto nas redes sociais para defender o filho. "Os comissários fazem dois pesos e uma medida e jogam um jogo de cartas marcadas. São moleques, no mínimo, eles mesmos admitem. E dentro da CBA tem gente sem o menor senso do ridículo. "Um dia a caixa preta da CBA seria aberta. Foi! Agora é vassoura grande e vai varrendo! Um inquérito terá que ser aberto e os culpados eliminados do esporte", completou.

ATUAÇÃO TÉCNICA

Em nota nesta segunda-feira a CBA afirmou que decidiu afastar os comissários de pista da Stock Car suspeitos de terem agido deliberadamente para prejudicar Cacá Bueno. A entidade explicou que abriu inquérito administrativo para apurar irregularidades e garantiu que esses profissionais não têm autonomia para punir ou desclassificar competidores.

A empresa organizada da Stock Car, a Vicar, explicou em comunicado que o trabalho dos fiscais da CBA se restringe à aplicação do regulamento técnico, já que a confederação é o órgão regulador do esporte a motor no Brasil. "As punições técnicas seguem o estabelecido pelo regulamento técnico da categoria, instrumento que dá as diretrizes exatas e que por isso impede a subjetividade na tomada de qualquer decisão na aplicação dos mesmos", diz o comunicado.

Segundo o diretor da Vicar, Maurício Slaviero, como os comissários trabalham para a CBA, a organização não se responsabiliza pela atuação deles, mas garantiu que por seguirem um regulamento rígido, dificilmente conseguiriam desclassificar ou punir pilotos. "Temos a plena convicção que é muito difícil ter havido interferência em qualquer decisão técnica. O regulamento da categoria é muito amarrado, detalhado e é quase uma ciência exata. Não existe nada que seja subjetivo", afirmou o dirigente.