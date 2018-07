Stock Car começa temporada para tentar superar escândalo

A temporada 2016 da Stock Car começa neste domingo, em Curitiba, com a corrida de duplas e a expectativa de novos tempos. A denúncia no início desta semana de que fiscais da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) são suspeitos de terem agido deliberadamente para prejudicar alguns pilotos abalou a categoria e faz os competidores torcerem para que o trabalho de investigação marque uma nova era para o esporte.

Reportagem publicada pelo jornal Folha de S. Paulo afirmava que fiscais da CBA mantinham um grupo de mensagens no aplicativo WhatsApp em que ironizavam ter punido pilotos e comemoravam ter feito ameaças e aplicado desclassificações a alguns competidores, principalmente Cacá Bueno. Um dos comissários chegou a afirmar que sua atuação tinha evitado que Bueno fosse campeão da categoria.

A CBA reagiu à denúncia com o afastamento dos comissários envolvidos e a criação de comissão de inquérito para apurar o caso. "Seria importante a investigação até do Ministério Público e punição dos envolvidos. Espero que isso seja a ponta do iceberg", afirmou Cacá Bueno, que garante ter sido prejudicado por decisões dos fiscais em diversas ocasiões.

O escândalo foi assunto entre todos os pilotos do grid. "Espero que tudo isso ajude a Stock Car a dar um passo para frente, para que a categoria se torne cada vez mais profissional e competitiva", comentou Atila Abreu. "É um assunto que dominou o final de semana em Curitiba e acredito que o importante é que a Stock Car e o automobilismo brasileiro saiam mais fortalecidos. Todos episódios precisam ser esclarecidos e tenho confiança no trabalho que está sendo feito com a abertura de inquérito", disse o atual campeão, Marcos Gomes.

O paulista ganhou o título pela primeira vez em 2015 e agora começa o ano de forma diferente, por ter virado o adversário a ser batido. "Sem dúvida traz uma pressão extra por estar na mira dos adversários, porque tivemos uma temporada andando muito bem em todas as pistas, com três vitórias, cinco poles e oito pódios", disse. Gomes tem como convidado para a corrida de duplas Antonio Pizzonia.

O escândalo foi assunto entre os pilotos e diminuiu a expectativa deles para a nova temporada, que vem com novidades. Os carros estão mais leves e mais rápidos. "As novidades podem melhorar em até meio segundo por volta o carro já na primeira corrida,se a expectativa de diminuir o peso mínimo em até 20 quilos for confirmada e com as novas peças aerodinâmicas da frente", explicou o chefe da equipe Shell Racing, Rodolpho Mattheis.

A etapa de Curitiba marca a despedida do autódromo. A partir de julho o local, na cidade de Pinhais, região metropolitana da capital, deve ser desativado para dar início a um empreendimento residencial e imobiliário.