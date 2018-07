Não dá para esquecer o começo da coluna. Estava chegando a semana de um GP de Mônaco. Havia acabado de assumir a editoria de esportes do Estadão o velho amigo Guilherme Cunha Pinto, que havia sido integrante do grupo de jornalistas de grande talento que criaram o Jornal da Tarde. Um dos textos mais brilhantes do nosso jornalismo, ele se tornou referência para minha geração, embora fosse o mais novo daquele grupo (por isso mesmo, chamado de Jovem Gui). Fazia menos de dez anos que eu havia deixado o Estadão para trabalhar na Globo, e a Fórmula-1 atravessava aqueles anos de ouro que só o Brasil teve (oito títulos mundiais em 22 anos, quando a Alemanha nem sabia vencer corrida). O Gui me propôs começar uma coluna semanal e, claro, naquela mesma semana já escrevi a primeira, dia 10 de maio de 1991, contando o que o GP de Mônaco representava para a F-1, apesar da incoerência de se correr naquelas ruas apertadas com um carro que já representava o máximo de sofisticação mecânica que se poderia alcançar.

Dali em diante, foram cerca de 1.300 colunas, o que já me levou a pensar em escolher cem para editar um livro. E se der certo o livro, ainda sobra material para alguns outros. A coluna não viveu a era Emerson, mas eu vivi e, muitas vezes, contei passagens desses tempos. Na época em que a coluna nasceu, quem estava no auge era Ayrton Senna. E Nelson Piquet, no último ano de carreira. Encerrava-se o período da geração mais talentosa da história da F-1, em que despontavam Piquet, Prost, Mansell e Senna. Portanto, entre quatro gênios, dois brasileiros. Por mais que tenhamos novas gerações em formação, jamais voltaremos a ter esse privilégio. Este quarteto conquistou 11 títulos.

Depois disso ainda tivemos outros dois vencedores de GPs (Barrichello, 11 vezes e Massa, também 11), o mundo continua acreditando e esperando muito do talento natural do brasileiro. O último a alcançar a F-1 foi Felipe Nasr, que este ano conseguiu ser o melhor estreante entre os 31 brasileiros a pilotar um F-1 (5.º lugar na Austrália). Há uma nova geração a caminho. Como um bom capricorniano, mantendo o pé no chão, acredito em novos vencedores. Como sempre me disse Piquet, o primeiro objetivo de um piloto é alcançar a Fórmula-1. Quando consegue isso, ele tem que lutar para obter a primeira vitória. Pensar em título é uma fase que vem bem depois dessas. O talento, por maior que seja, pode não bastar. E é isso o que torna o automobilismo a carreira mais difícil de um atleta. Cada vez mais o piloto vai depender não apenas dele, mas do conjunto mecânico-elétrico-eletrônico.

O nosso sucesso no automobilismo vai continuar. A F-1 ainda é uma paixão do brasileiro. E eu sigo nesse barco. Vi tantos chegarem ao topo, outros ficarem pelo caminho apesar do talento, e ainda tenho muito a ver. Estava pensando em como me despedir de vocês, e acabei encontrando no diálogo com dois jovens companheiros, Glauco de Pierri e Raphael Ramos, que aguardavam a coluna na Redação. Disse a eles o que queria dizer a toda a nova geração: “Acreditem no bom jornalismo, ele preenche nossas vidas”. Estão vendo como é a vida? Desta vez foram dois jovens me mostrando um caminho. Então, vamos ampliar este pensamento também aos leitores: “Amigos, vale a pena acreditar no bom jornalismo”. Tchau!