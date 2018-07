Tempo ruim e pista alagada fazem etapa da Indy ser adiada para este domingo

A organização da prova chegou a remarcar o horário da largada ainda para o final da noite deste sábado (no horário de Brasília), mas a pista não secou o suficiente para que a etapa texana pudesse ser realizada com segurança pelos pilotos da categoria.

O treino de classificação da prova foi realizado na última sexta-feira, quando o colombiano Carlos Muñoz conquistou a pole position, a primeira desde a sua estreia na Indy, há três anos. Ele ficou logo à frente de Scott Dixon e do brasileiro Helio Castroneves. Líder do campeonato, o francês Simon Pagenaud largará do sexto lugar.