Toro Rosso anuncia permanência de Kvyat e define dupla para 2017

A Toro Rosso confirmou neste sábado sua dupla de pilotos para a próxima temporada da Fórmula 1. Horas antes do início do treino de classificação para o GP dos Estados Unidos, que acontecerá no domingo, a equipe anunciou que o russo Daniil Kvyat permanecerá como um dos titulares em 2017.

Apesar do ano para ser esquecido em 2016, a Toro Rosso decidiu dar um voto de confiança para o piloto de 22 anos. Apenas o 14.º colocado da temporada, o russo terá a chance de mostrar serviço novamente como colega de Carlos Sainz Jr., que já havia tido a manutenção confirmada para o ano que vem.

"Estou muito feliz por ficar com uma equipe que tenho como casa. Estou realmente ansioso para continuar com o trabalho duro juntos em 2017 e estou realmente mirando alto. Eu sempre serei inteiramente dedicado, dando '200%', e sempre estarei me esforçando ao máximo, como faço. Estou muito feliz", comentou o piloto.

A definição de Kvyat encerra os rumores sobre o futuro do piloto e da Toro Rosso. O russo começou o ano na Red Bull, mas foi rebaixado para o "time B" da escuderia diante dos maus resultados e do crescimento de Max Verstappen, que assumiu sua vaga. Na nova equipe, seguiu decepcionando, sendo constantemente superado por Sainz. Ainda assim, a opção da diretoria foi de mantê-lo.

"Nas últimas corridas, ficou claro que o Daniil está de volta à melhor forma. Eu sempre lhe disse que seu futuro conosco estava nas suas mãos, ele voltou à sua marca e nos entregou o tipo de desempenho que garantiu seu lugar no nosso carro em 2017. Nós, agora, temos um par de pilotos muito fortes e talentosos para uma temporada em que desejamos ser muito competitivos", declarou o chefe da Toro Rosso, Franz Tost.