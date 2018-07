Treinos classificatórios da F1 seguirão com o mesmo formato, diz Ecclestone

O novo e bastante criticado formato dos treinos classificatórios da Fórmula 1 vai continuar a vigorar para o Grande Prêmio do Barein na semana que vem, mas pode mudar depois disso, disse Bernie Ecclestone, detentor dos direitos comerciais da modalidade, nesta quinta-feira.

"O resultado eu acho é que nós vamos ficar como estamos”, afirmou ele à Reuters depois de uma votação do Grupo de Estratégia, que define o que vai ser apresentado para a mais ampla Comissão da Fórmula 1. “Depois de Barein, vamos dar uma olhada nisso.”

A comissão, que inclui todas as equipes, promotores de corrida e patrocinadores, além da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e da administração dos direitos comerciais, tinha ainda que completar o seu processo de votação.

Contudo, qualquer mudança nas regras existentes neste estágio precisa ser unânime. Barein é a segunda corrida da temporada.

O novo formato, pelo qual os pilotos são progressivamente eliminados durante as três sessões em vez de no final de cada uma, tinha a intenção de dar mais emoção, mas em vez disso tirou todo o suspense, com nenhum carro na pista nos minutos finais.