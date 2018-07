Verstappen diz que batidas em Mônaco servem de lição na Fórmula 1 Apesar da surpreendente estreia pela Red Bull, com vitória no GP da Espanha, o piloto holandês Max Verstappen mostrou no fim de semana que ainda tem muito a aprender na Fórmula 1. No GP de Mônaco, cometeu dois erros bobos que prejudicaram sua performance no treino classificatório, no sábado, e a própria corrida, no domingo. Ciente da desatenção nas falhas, o jovem piloto admite que vai tirar os erros em Mônaco como lição.