Verstappen elogia traçado de Interlagos: 'Circuito especial'

Após terminar em décimo sua estreia no GP do Brasil, em 2015, o jovem Max Verstappen volta à Interlagos para uma nova chance de mostrar talento na pista. Para tanto o holandês faz a lição de casa e estuda o traçado brasileiro para tentar conquistar a torcida paulista.

"Eu gosto do traçado no Brasil, é um um layout especial com algumas elevações de altura e é no sentido anti-horário o que sempre adiciona um pouco mais de diversão ao desafio", explica Verstappen. "Como outros circuitos que corremos, ele tem muita história e grande momentos todos os anos, isto faz Interlagos ser um circuito 'especial' no calendário', afirma o holandês.

Fora das pistas, o piloto quer que a cidade de São Paulo seja parecida com Austin, lar do GP dos Estados Unidos, pelo menos no que diz respeito ao churrasco. "Eu não tive muito tempo para explorar São Paulo ainda. Eu percebi no ano passado que é uma cidade muito movimentada. Um dos lugares legais que eu fui foi uma churrascaria que eu realmente espero retornar este ano. Quando vou para São Paulo espero estar pronto para uma boa carne como o banquete que tivemos em Austin", brinca Verstappen.