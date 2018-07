Verstappen lidera dobradinha da Red Bull no 1º treino livre em Cingapura

A Red Bull começou o fim de semana do GP de Cingapura, a 15ª das 21 etapas da temporada 2016 da Fórmula 1, na frente. Nesta sexta-feira, a equipe fez uma dobradinha no primeiro treino livre, com o holandês Max Verstappen fechando a atividade no circuito de rua de Marina Bay na frente de todos os concorrentes.

Com a disputa pelo título concentrada entre os pilotos da Mercedes, a Red Bull luta por um objetivo mais modesto nesse momento, a segunda colocação no Mundial de Construtores, posição que ocupa com uma vantagem de apenas 11 pontos para a Ferrari e que tentará ampliar nesse fim de semana em Cingapura.

Nesta sexta, no primeiro treino livre no circuito urbano, Verstappen foi quem mais se destacou pela equipe ao marcar o tempo de 1min45s823. E o holandês foi seguido de muito perto pelo australiano Daniel Ricciardo, que foi apenas 0s049 mais lento e assegurou o segundo lugar com 1min45s872.

Além da dobradinha, os pilotos da Red Bull foram os únicos a registrarem voltas em menos de 1min46 no primeiro treino livre para o GP de Cingapura. Quem mais se aproximou deles foi Sebastian Vettel, maior vencedor da prova, com quatro triunfos, o último deles no ano passado, quando já estava na Ferrari. Agora, ele abriu o fim de semana com o terceiro melhor tempo - 1min46s287.

Assim, Vettel superou os carros da Mercedes, relegados ao quarto e quinto lugares na sessão inicial em Cingapura, em rara atividade sem o protagonismo da equipe. Atual campeão mundial e líder do campeonato, o inglês Lewis Hamilton foi o quarto colocado, com 1min46s426, logo à frente de Nico Rosberg, com 1min46s513. O alemão, aliás, bateu na parte final do treino, na curva 18, o que provocou algum dano na asa dianteira do seu carro e o impediu de participar do restante da atividade.

O finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, foi o sexto colocado, seguido pelos dois carros da Toro Rosso, com o espanhol Carlos Sainz Jr. em sétimo lugar e o russo Daniil Kvyat na oitava colocação. Com a marca de 1min48s004, o brasileiro Felipe Massa foi o nono colocado, cinco posições à frente do finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe na Williams.

O mexicano Esteban Gutierrez, da Haas, completou a relação dos dez primeiros colocados do primeiro treino livre do GP de Cingapura, que não teve nenhum carro da McLaren nesse grupo - o espanhol Fernando Alonso ficou em 11º lugar e o inglês Jenson Button foi somente o 16º.

Logo à frente de Button apareceu o outro brasileiro do grid, Felipe Nasr, que fez a 15ª melhor marca, com 1min49s595. Ele ficou cinco posições à frente do sueco Marcus Ericsson, seu companheiro na Sauber.

O segundo treino livre no circuito de Marina Bay será disputado a partir das 10h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira. A sessão de classificação será no sábado, às 10 horas, enquanto a largada do GP de Cingapura está agendada para as 9 horas deste domingo.