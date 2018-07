Vettel aprova melhora na Ferrari e acredita que poderia ser pole no Canadá Sebastian Vettel fez o terceiro melhor tempo no treino qualificatório para o GP do Canadá, neste sábado, e avaliou como positiva a evolução de sua Ferrari. Apenas 0s178 atrás do pole position Lewis Hamilton, da Mercedes, o alemão afirmou que poderia até mesmo ter conquistado a primeira posição do grid.