Vettel garante Ferrari no topo em último teste da F-1; Massa é o 3º

Sebastian Vettel garantiu a Ferrari no topo no último dia dos testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1. O piloto alemão foi o mais rápido desta sexta-feira, ao marcar o tempo de 1min22s852 em uma duas 142 voltas que completou no circuito de Barcelona, na Espanha. Felipe Massa, da Williams, foi o terceiro mais veloz, atrás do espanhol Carlos Sainz Jr, da Toro Rosso.

Com pneus supermacios, Vettel levou a Ferrari ao topo pela quinta vez em oito dias de testes, somando as duas baterias. Como aconteceu na semana passada, a equipe italiana registrou o melhor tempo da bateria de quatro dias de trabalhos em Barcelona. O finlandês Kimi Raikkonen, companheiro de Vettel na equipe, também esteve entre os líderes das sessões.

O diferencial da Ferrari em comparação aos outros dias foi a alta quilometragem. Vettel foi quem mais permaneceu na pista nesta sexta, com suas 142 voltas. Carlos Sainz, além de ser o segundo mais veloz, também foi o segundo em quilometragem. Com suas 133 voltas, só foi superado por Vettel. O espanhol, contudo foi o único do Top 5 a registrar seu melhor tempo (1min23s134) com pneus ultramacios.

Com supermacios, Massa anotou 1min23s644 em uma das 129 voltas que completou no traçado. O brasileiro, que havia sido o segundo mais veloz na quinta-feira, também testou os compostos médios e macios da Pirelli. Ele foi seguido de perto pelo mexicano Sergio Pérez, da Force India, com 1min23s721. O piloto levou um susto ao parar na curva 11 e causou a entrada da bandeira vermelha, sem maiores consequências.

Sem acompanhar os carros da Ferrari, a Mercedes teve desempenho discreto. O inglês Lewis Hamilton foi o quinto colocado, com 1min24s133, e o alemão Nico Rosberg, com 1min26s140, foi apenas o 13º e último colocado da tabela dos tempos. Ambos deram maior atenção às simulações de corrida e acumularam quilometragem razoável, com 69 e 70 voltas, respectivamente.

O Top 10 do dia teve ainda o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, em sexto lugar, com 1min24s427. O inglês Jenson Button, da McLaren, com 1min24s714, foi o sétimo mais veloz desta sexta, sendo seguido pelo britânico Jolyon Palmer, da Renault, com 1min24s859. O sueco Marcus Ericsson, parceiro de Felipe Nasr na Sauber, foi o nono, com 1min25s031.

O francês Romain Grosjean fechou o Top 10, registrando 1min25s255 com a estreante Haas. Depois de seguidos problemas nos testes desta semana, a equipe acumulou 66 voltas com Grosjean e 25 com o mexicano Esteban Gutiérrez (1min25s422), 11º colocado nesta sexta. O indonésio Rio Haryanto, da Manor, anotou 1min25s899 e foi o 12º.

Ao fim de oito sessões de testes, divididos em duas baterias em Barcelona, os pilotos da Fórmula 1 voltam à pista agora para o início do campeonato, em Melbourne. O GP da Austrália será disputado no dia 20 de março - dois dias antes começam os treinos livres.