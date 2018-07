Vitória em Monza faz Rosberg ser eleito pela 1ª vez o 'piloto do Dia"

Um dos protagonistas da temporada 2016 da Fórmula 1, o alemão Nico Rosberg precisou esperar até a 14ª etapa do campeonato para enfim ser eleito o "Piloto do Dia" de uma corrida, em premiação que é definida através do voto popular pela internet.

O prêmio de "Piloto do Dia" foi implementado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) antes do início do campeonato, como uma tentativa de aumentar a interação do público com a categoria. Rosberg, porém, nunca havia sido o escolhido pelos fãs, mesmo que tenha vencido as quatro primeiras provas da temporada.

A situação, porém, foi diferente no GP da Itália, como revelou nesta segunda-feira a Fórmula 1. Se aproveitando de uma largada ruim do inglês Lewis Hamilton, que havia faturado a pole position no sábado e caiu para o sexto lugar, Rosberg conseguiu abrir larga vantagem para os concorrentes na primeira metade da prova e só precisou administrá-la na segunda parte.

Assim, Rosberg venceu o GP da Itália, assegurou a primeira vitória da sua carreira no tradicional circuito de Monza e, de quebra, ainda foi eleito o "Piloto do Dia", honraria que tem o holandês Max Verstappen como o maior premiado até agora em 2016 - ele já ganhou a honraria quatro vezes.

Além disso, Rosberg esquentou de vez a luta pelo título do Mundial de Pilotos. Com a segunda vitória consecutiva, o alemão chegou aos 248 pontos a apenas dois de Hamilton, o líder do campeonato. A próxima prova da temporada 2016 da Fórmula 1 será o GP de Cingapura, em 18 de setembro.