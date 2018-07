Will Power fatura pole e Helinho larga em terceiro na prova de abertura da Indy

Esta é a sexta vez que Power conquista a pole position em São Petersburgo. E dessa vez ele teve forte concorrência dos seus companheiros de equipe, tanto que as quatro primeiras posições do grid foram garantidas por pilotos da Penske.

Power já tinha sido o mais rápido na fase inicial do treino e repetiu o domínio no Fast Six - disputado pelos seis melhores -, garantindo a pole com a marca de 1min00s245. Quem mais se aproximou do australiano foi o francês Simon Pagenaud, que marcou 1min00s442.

Helinho veio logo atrás, muito próximo do piloto europeu, e garantiu o terceiro lugar com o tempo de 1min00s499. O colombiano Juan Pablo Montoya foi o pior piloto da Penske na atividade e vai largar da quarta posição após marcar 1min00s531.

Fora os pilotos da Penske, o atual campeão Scott Dixon foi o melhor no primeiro treino de classificação da temporada 2016. O piloto neozelandês da Ganassi vai largar da quinta posição após fazer o tempo de 1min00s539, à frente do norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti, que registrou 1min00s880.

A relação dos dez primeiros colocados do grid é completada, em ordem, pelo norte-americano Graham Rahal, da RLL, pelo francês Sébastien Bourdais, da KV, pelo canadense James Hinchcliffe, da Schimidt Peterson, e pelo inglês Jack Hawksworth, da Foyt.

Já Tony Kanaan não deverá ter facilidade neste domingo. Com um desempenho ruim no treino, o brasileiro da Ganassi vai largar apenas da 20ª colocação na etapa de São Petersburgo, marcada para começar às 13h30 (horário de Brasília).