Williams mantém jovem britânico como piloto de testes para temporada

Lynn vai atuar na fábrica da Williams, principalmente com os simuladores, e nas pistas da GP2, na qual estreou com bons resultados em 2015. Terminou o campeonato no sexto lugar, com duas vitórias e quatro pódios no total.

"Estou muito feliz pela oportunidade de prosseguir no trabalho ao qual me dediquei bastante no ano passado. Quero continuar a ajudar no desenvolvimento do carro e ganhar mais conhecimento no trabalho interno da equipe, tanto na parte técnica quanto no relacionamento com eles", declarou.

O bom rendimento de Lynn em 2015 foi reconhecido pela chefe da equipe da F1, Claire Williams. "Alex desempenhou um papel importante ao ajudar no desenvolvimento do carro no ano passado, ao mesmo tempo em que demonstrou seu talento com uma forte estreia na GP2", afirmou a filha de Frank Williams, fundador da equipe.