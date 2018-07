Williams promete anunciar dupla de pilotos para 2017 na próxima quinta-feira

A Williams revelou nesta quinta-feira que fará o anúncio oficial de sua dupla de pilotos para a temporada 2017 do Mundial de Fórmula 1 no dia 3 de novembro, quinta da próxima semana. O finlandês Valtteri Bottas deve ser confirmado para mais um ano, na companhia do jovem Lance Stroll, que deverá ser o substituto do brasileiro Felipe Massa.

A permanência de Bottas é quase certa, segundo declarações recentes da chefe de equipe, Claire Williams. Seu novo companheiro deve ser o canadense Lance Stroll, bancado pelo título da F3 Europeia e pelo suporte financeiro do seu pai, Lawrence Stroll, bilionário empresário da moda.

O acerto entre Lance e a Williams já estaria definido há semanas, mas o anúncio foi adiado porque o jovem piloto ainda tem 17 anos. Completará 18 no sábado. A confirmação do acordo antes do 18º aniversário do piloto poderia causar constrangimento porque o principal patrocinador da equipe é uma marca de bebida alcoólica.

O anúncio vai selar o fim da dupla formada por Bottas e Massa, que vai se aposentar da F1 no fim da temporada. A parceria é uma das mais longevas na categoria nos últimos anos. Os dois pilotos trabalham juntos na Williams desde o início de 2014. Somente o inglês Lewis Hamilton e o alemão Nico Rosberg, parceiros desde 2013, formam dupla há mais tempo nesta última década da F1.

Se Bottas e Stroll forem confirmados, vão restar oito assentos no grid da F1 em 2017. As equipes Haas, Sauber e Manor ainda não confirmaram suas duplas para o próximo campeonato. E a Force India e a Renault têm um assento vaga cada em seus times.