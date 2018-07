Yamaha anuncia espanhol Viñales para vaga de Lorenzo na MotoGP em 2017 A Yamaha anunciou nesta quinta-feira o nome do substituto do espanhol Jorge Lorenzo, que vai se transferir para a Yamaha ao término do atual campeonato. Ele será sucedido por Maverick Viñales, também da Espanha, que assinou contrato para as temporadas 2017 e 2018.