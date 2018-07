'Zerado' em 2016, Nasr acredita que pode voltar a pontuar nos Estados Unidos

A primeira participação de Felipe Nasr no GP dos Estados Unidos traz boas lembranças ao brasileiro. Afinal, foi no Circuito das Américas, em Austin, que o piloto da Sauber somou seus últimos pontos na Fórmula 1. Um ano depois, ele retorna para lá com a expectativa de repetir aquele desempenho.

"No ano passado, o GP dos Estados Unidos foi bastante agitado, com as condições meteorológicas levando a uma corrida emocionante. Terminar na nona posição foi um bom resultado, tendo em conta que foi o 400º GP da Sauber", recordou o piloto brasileiro.

Em 2015, porém, a situação de Nasr e da Sauber eram diferentes. Com um carro mais competitivo, ele fechou a temporada com 25 pontos somados e em 13º lugar no Mundial de Pilotos. Ainda sem pontuar neste ano, o brasileiro tem a 12ª posição no GP da Europa como o seu melhor desempenho. Ainda assim, tem enxergado evolução, por isso, vê a possibilidade de terminar a prova nos Estados Unidos entre os dez primeiros colocados como uma meta factível.

"Pensando neste ano, estou muito ansioso para correr neste grande pista novamente. Vou fazer o melhor que posso para que possamos alcançar um resultado semelhante ao do ano passado e marcar pontos é, obviamente, o nosso objetivo. Estou confiante de que estamos trabalhando para melhorar o Sauber C35-ferrari a fim de torná-lo mais competitivo", afirmou.

O GP dos Estados Unidos, a 18ª das 21 etapas da temporada 2016 da Fórmula 1, será disputado a partir das 17 horas (de Brasília) do próximo domingo. O primeiro treino livre do fim de semana está agendado para as 13h de sexta-feira.