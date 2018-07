500 Milhas da Granja Viana terão nova sede em 2011

Prova tradicional do kart brasileiro, as 500 Milhas da Granja Viana serão disputadas neste sábado, em São Paulo. Mas será a despedida do local. A partir do ano que vem, a competição acontecerá em outra sede: num kartódromo a ser construído dentro do parque de diversões Beto Carrero World, que fica na cidade da Penha, em Santa Catarina.

Para ser a nova sede das 500 Milhas de Kart, a administração do Beto Carrero World se comprometeu a investir cerca de R$ 5 milhões na construção de um kartódromo permanente no parque, que ficará ao lado da montanha russa e terá capacidade para até 20 mil pessoas. O projeto será do arquiteto alemão Hermann Tilke, famoso pelos circuitos da Fórmula 1.

As 500 Milhas de Kart costumam reunir grandes pilotos do automobilismo brasileiro, como Rubens Barrichello e Tony Kanaan. E todos aprovaram a mudança da sede da prova, após 14 anos de existência na Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. "É importante renovar. Vai ser uma situação melhor para todos os envolvidos", afirmou Christian Fittipaldi.

"O legal é que nossas famílias vão aproveitar também", disse Tony Kanaan. "Eu sou viciado em adrenalina e em família. Então, esta união com o parque é ótimo. Acho que não poderia existir coisa melhor. Quando Felipe (Giaffone, organizador da prova) me contou a ideia, eu abracei. Eu amo esta prova e sei que iremos para um lugar melhor", completou Rubinho.