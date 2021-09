Acompanhe ao vivo as corridas da 9ª etapa da Stock Car, que acontece em Goiânia

A 9ª etapa da Stock Car 2021 acontece neste domingo, 19, também em Goiânia, porém com traçado diferente das corridas disputadas no sábado, 18. As provas 1 e 2 da segunda rodada da etapa dupla acontecem no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna a partir de 13h10.

Acompanhe as emoções da 9ª etapa da Stock Car 2021 ao vivo:

O trajeto que será palco neste domingo tem 2.695 metros, com apenas três curvas para direita, onde os carros estão quase sempre em aceleração. É a pista mais rápida da temporada 2021 da Stock Car Pro Series, que volta a receber a categoria após 3 anos.

Será a quinta vez que os pilotos da Stock pisam fundo no acelerador no anel externo do autódromo. As provas anteriores foram disputadas, uma em 1993, duas em 1999 e a última em 2018.

O maior vencedor no traçado oval do anel externo é Chico Serra, que venceu a prova duas das quatro vezes que foi disputada até aqui. Dos que estão em atividade, Daniel Serra, líder do campeonato foi o último a conquistar uma pole position, enquanto Rubens Barrichello foi o último vencedor na pista.

Rubinho, que inclusive venceu a primeira prova deste sábado no circuito misto (mais tradicional), é o maior vencedor em atividade de corridas em Goiânia. Com a vitória da corrida 1 na 8ª etapa, ele aumentou para 6, o número de vezes que alcançou o lugar mais alto do pódio no traçado misto.

Porém, o maior ganhador da pista tradicional do Autódromo Internacional de Goiânia ainda é a lenda da Stock Car, Ingo Hoffmann. Ingo que é 12 vezes campeão da categoria, tem o mesmo número em vitórias nas 60 corridas já disputadas no traçado. Dele também é o recorde de pole positions, com 6 no total.

A etapa deste sábado foi a segunda em que os pilotos correram no circuito misto em 2021, já que a temporada começou nesta mesma pista, em abril, onde Daniel Serra e Ricardo Maurício, que também ganhou a segunda corrida da 9ª etapa, saíram com vitórias.

O piloto Átila Abreu que conquistou a terceira posição na corrida 2 deste sábado detém o recorde de volta mais rápida da pista, com tempo de 1.22.137 feito em 2014.