A 4 dias do início do Mundial de F1, Marussia anuncia piloto espanhol Faltando apenas quatro dias para o início do Mundial de Fórmula 1, com os treinos livres da sexta-feira, a Marussia anunciou na noite desta segunda-feira seu segundo piloto para o GP da Austrália, a ser disputado no fim de semana. Trata-se do espanhol Roberto Merhi, que formará dupla com o britânico Will Stevens.