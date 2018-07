Abalada por morte de Bianchi, F1 fará minuto de silêncio antes do GP da Hungria Mais do que a batalha pelo título mundial, o fim de semana do GP da Hungria deverá ficar marcado por lembranças e homenagens ao francês Jules Bianchi, que morreu na última sexta-feira, em consequência das graves lesões sofridas em seu acidente no GP do Japão, em outubro do ano passado.