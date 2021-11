Abel Ferreira vai a Interlagos, conversa com Norris e assiste a treino dos boxes da McLaren

Lando Norris foi convidado para assistir ao jogo do Palmeiras e a McLaren decidiu retribuiu o convite ao chamar o técnico Abel Ferreira para acompanhar na tarde deste sábado o treino classificatório para o sprint race no Autódromo de Interlagos. O português assistiu dos boxes da equipe britânica a atividade que definiu a classificação para a minicorrida de 24 voltas, novidade nesta temporada da Fórmula 1.

Abel chegou ao autódromo no início da tarde e falou com os jornalistas rapidamente no paddock, antes de entrar no box da McLaren. Ele afirmou que irá torcer por Lando Norris no GP de São Paulo e conversou com o jovem piloto britânico e outros funcionários da escuderia, além de acompanhar atentamente o trabalho dos mecânicos.

Leia Também Sucesso no streaming, Gaules vai fazer transmissão oficial do GP de São Paulo de Fórmula 1

Na quarta-feira, Norris assistiu no Allianz Parque à goleada por 4 a 0 do Palmeiras sobre o Atlético-GO. O britânico pisou no gramado, bateu pênaltis, posou para fotos com Dudu e o técnico Abel Ferreira, com quem conversou e trocou autógrafos. Também foi presenteado com uma camisa da equipe com seu nome e o número 4, o mesmo de seu carro. Além disso, revelou ter conhecido também o goleiro Weverton.

Abel é fã de automobilismo, especialmente de Fórmula 1. Quando retorna a Portugal Abel gosta de andar de moto e tem até um kart. O treinador acompanha sempre que pode as corridas e só não vai assistir à prova em São Paulo, a 19ª da temporada de 2021 da Fórmula, no domingo porque o Palmeiras joga no mesmo dia com o Fluminense no Rio de Janeiro.

A filha do português é fã de Norris e o técnico admira Ayrton Senna. O lendário piloto brasileiro foi citado mais de uma vez em suas entrevistas como exemplo de esportista.

"Meu pai adorava o Alain Prost, e eu adorava o Ayrton Senna. Adorava passar tardes vendo com o meu pai as corridas. Minha mãe falava: 'vocês são tolinhos, ficam vendo os carros dando voltas'. E eu adorava. Adorava a determinação, a ousadia, as imagens dele quando ganhou em Interlagos (em 1991) é qualquer coisa de extraordinário, é inacreditável o quanto ele sofreu para ganhar. Adorei o documentário dele na Netflix. É uma inspiração para todo mundo", contou o português.

Depois do primeiro treino livre e da classificação para o sprint race, os pilotos voltam para a pista no sábado. Disputam o segundo treino livre ao meio-dia e a sprint race será às 16h30. A corrida, no domingo, terá largada às 14 horas.