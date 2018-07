Acho que fui amaldiçoado hoje, lamenta Massa

O Grande Prêmio do Japão foi o único em que Massa abandonou neste ano. Até então, sua pior colocação havia sido dois 15.º lugares, nas etapas do Canadá e da Inglaterra. O desempenho frustrante levou o ferrarista a dizer que se sentiu "amaldiçoado" neste domingo.

"Acho que fui realmente amaldiçoado hoje. Na qualificação, por causa do tráfego, não consegui entrar no Q3. Na corrida, não consegui nem sequer chegar na segunda curva", lamentou Massa. "Na largada, o Rosberg, que estava na minha frente, fugiu um poco e tentei virar para a esquerda, mas o Sutil estava por ali. Então mudei para a direita, mas aí encontrei a grama. O carro decolou por conta própria e acabei batendo com o Liuzzi."

Apesar de ter largado apenas na 12.ª colocação, Massa acredita que tinha boa chance de fazer uma corrida de recuperação em Suzuka. "É uma pena, porque, como mostrou Fernando (Alonso, que terminou em terceiro lugar), na corrida nosso carro tinha um bom ritmo e poderia ter marcado pontos."

Ao abandono de Massa Japão, soma-se sua discreta atuação na etapa anterior, em Cingapura, em que chegou apenas na oitava colocação. O desempenho modesto fez com que o brasileiro enfrentasse críticas da imprensa e fosse cobrado pelo presidente da Ferrari, Luca di Montezemelo, para nas provas finais ser o escudeiro de Alonso, que briga pelo título.

"Essas duas últimas corridas foram frustrantes para mim, mas já vimos muitas vezes neste ano a rapidez com que a situação pode mudar. Vou tentar ser o melhor nos três últimos GPs", resignou-se Massa.