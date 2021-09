Acidente e clima marcam etapa da Stock Car: 'Nem na Malásia senti tanto calor', diz Barrichello

A 8ª etapa da Stock Car 2021 que aconteceu em Goiânia neste sábado, dia 18, foi marcada pelo forte calor e pelo acidente na largada da primeira corrida, envolvendo 12 pilotos e tirando nove deles da disputa por pontos. O vencedor da corrida 1, Rubens Barrichello, disse que o calor foi seu maior desafio em Goiânia. O piloto chegou a comparar a água disponível dentro do carro com água fervida “antes de fazer café”.

“Nem na Malásia, correndo de Fórmula 1, eu senti tanto calor como aqui. Muito quente. Saí do carro debilitado”, desabafou Rubinho. “Mas na primeira corrida, a estratégia foi acelerar tudo o que tinha, abrir uma distância para fazer o pit stop e depois até consegui segurar um pouco. O calor foi o maior problema. Dentro do carro foi uma situação bem difícil, e o oitavo lugar na segunda prova foi um prêmio para quem largou em décimo”.

Ricardo Maurício, que ganhou a segunda prova do dia, também valorizou a vitória nas condições climáticas, apesar de lamentar um problema no acelerador durante o treino classificatório, que o fez largar em 15º. “Foi, realmente, uma pena não termos conseguido uma posição melhor na classificação, poderíamos ter levado mais pontos, mas não podemos ficar tristes com isso, porque essa vitória foi muito suada e demonstra que a nossa equipe tem muita garra e não desiste nunca”, exaltou o piloto, 7º colocado no campeonato.

Outro ponto marcante da etapa de Goiânia foi o acidente envolvendo 12 pilotos logo na largada da primeira prova. Os corredores envolvidos no ocorrido foram Pedro Cardoso, Christian Hahn, Beto Monteiro, Tony Kanaan, Guga Lima, Ricardo Zonta, Felipe Massa, Rafael Suzuki, o argentino Matías Rossi, Raphael Teixeira, Guilherme Salas e Lucas Foresti.

O impacto maior ocorreu entre os carros de Christian Hahn e Raphael Teixeira, onde Teixeira precisou ser levado ao hospital por conta de dores na perna. Segundo a assessoria da Stock Car, Raphael não sofreu fratura, mas ficou no hospital em observação e acompanhamento das dores.

Beto Monteiro, que largou em 14º, mas precisou abandonar a prova após o acidente, lamentou o ocorrido, porém se diz confiante para a etapa deste domingo, dia 19. “Nossa expectativa é boa para domingo. A equipe já está trabalhando no nosso carro para deixar tudo preparado e com certeza vamos voltar aqui para fazermos duas boas corridas”, diz Beto.

A 9ª etapa da Stock Car 2021 acontece neste domingo no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. O traçado, diferente da 8ª etapa, é mais rápido, onde a aceleração é quase que contínua. O Estadão vai acompanhar a disputa em tempo real, fazendo em seu site a transmissão da prova.

Classificação da Stock Car 2021 após oito etapas (top10):

1 - Daniel Serra - 258 pontos

2 - Gabriel Casagrande - 253

3 - Rubens Barrichello - 211

4 - Cesar Ramos - 197

5 - Átila Abreu - 189

6 - Bruno Baptista - 184

7 - Ricardo Mauricio - 175

8 - Ricardo Zonta - 174

9 - Thiago Camilo - 168

10 - Denis Navarro - 152