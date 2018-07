Acidente em corrida na Argentina mata jovem piloto

estadao.com.br com ESPN

Um acidente no autódromo Juan Manuel Fangio, durante a antepenúltima etapa do Turismo Carretera – uma das categorias mais tradicionais do automobilismo argentino –, matou o piloto Guido Falaschi, de 22 anos, neste domingo.Falaschi chegou a receber atendimento em um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A prova ocorreu em Balcarce, na província de Buenos Aires.A três voltas do fim da corrida, Falaschi perdeu o controle de seu Ford Falcon ao desviar de um retardatário e acertou com força a barreira de pneus. O carro não parou e voltou à pista onde foi atingido em alta velocidade por outros veículos. O de Nestor Girolami foi o que o atingiu com mais força.

Ele foi retirado inconsciente de seu carro e levado ao hospital em Balcarce, mas não resistiu aos ferimentos após 40 minutos de trabalho da equipe médica que tentou reanimá-lo.

Falaschi era uma das principais revelações da nova geração do automobilismo argentino e tinha no currículo o título da Fórmula Renault e participações na Fórmula 3 Sul-americana. Ele estava na Turismo Carretera desde 2009.