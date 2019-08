Acidente resulta em morte de jovem piloto francês da Fórmula 2 na Bélgica

O piloto francês Anthoine Hubert acabou morrendo em acidente neste sábado no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, em prova da Fórmula 2, considerada a categoria de acesso à Fórmula 1. Com a tragédia consumada, a corrida acabou sendo cancelada.

Hubert ainda chegou a ser removido de helicóptero para ser socorrido em hospital da cidade de Liège, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu a caminho do centro médico. Outro piloto envolvido no acidente, o espanhol Juan Manuel Correa também foi encaminhado para a mesma unidade hospitalar e está sob observação, em condição estável, de acordo com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA, na sigla em francês).

O carro do jovem de apenas 22 anos acabou envolvido em um acidente com outros quatro pilotos logo na segunda volta da prova, na famosa curva Eau Rouge do circuito belga, que recebe também o GP de Fórmula 1 neste final de semana.

Lamentable pérdida de Anthoine Hubert, de 22 años, murió en la segunda vuelta de la carrera de Fórmula 2 en #SpaFrancorchamps #GPBelgica pic.twitter.com/AUVbk1CfaU — Carlos Saavedra (@carlosdecimo) August 31, 2019

RACE TRAGEDY F2 driver Anthoine Hubert dies in tragic crash at Belgian GP #Motorsport #antoinehubert pic.twitter.com/4dczIQ09Qo — ofpolitics (@ofpolitics1) August 31, 2019

Tudo começou quando o também francês Giuliano Alesi rodou na pista e foi atingido por Hubert, que foi à barreira de pneus. Na sequência, Correa acabou acertando o carro de Hubert em uma colisão em T (quando se atinge, de frente, a lateral de outro carro). O japonês Marino Sato e o suíço Ralph Boschung, assim como Alesi, também se envolveram no acidente, mas não tiveram qualquer ferimento.

A colisão fez com que o carro de Correa capotasse e foi tão forte que acabou deixando os pés do piloto espanhol expostos. Já o cockpit de Hubert teve a sua parte traseira separada do restante do carro.

Segundos após o acidente, a direção da prova decretou bandeira vermelha e acabou por cancelar o evento, que era parte da 17.ª etapa da temporada de 2019 da Fórmula 2.