Acidente semelhante ao de Massa deixa piloto da Indy em estado crítico

Um grave acidente marcou a etapa de Pocono da Fórmula Indy no último domingo. Já na reta final da prova, o piloto Sage Karam chocou-se com o muro em alta velocidade, mas não foi ele quem levou a pior. Com a força do impacto, uma peça do carro de Karam se soltou e atingiu em cheio a cabeça de Justin Wilson, que continua internado em estado crítico.

Wilson precisou ser retirado imediatamente da pista e foi levado ao hospital por um helicóptero. Seu estado já era preocupante no momento do acidente. Horas depois, a direção da categoria divulgou um comunicado oficial, que confirmou as suspeitas. O piloto encontra-se em coma e sua condição é crítica.

"O piloto Justin Wilson sofreu grave lesão na cabeça durante a corrida de 23 de agosto em Pocono. Ele está em coma e sua condição é definida como crítica, enquanto passa por avaliação mais detalhada. A Indy manda seus pensamentos e preces a Justin, sua família e à equipe Andretti Autosport neste momento difícil. Atualizações serão divulgadas quando disponíveis", dizia a nota.

O acontecimento lembrou o grave acidente sofrido pelo brasileiro Felipe Massa no treino de classificação para o GP da Hungria de Fórmula 1, em 2009. Na ocasião, o piloto da Ferrari também foi atingido por uma peça do carro que estava à sua frente, de Rubens Barrichello, foi hospitalizado e perdeu o restante da temporada.

A semelhança é tamanha que o acidente deste domingo comoveu o piloto brasileiro, atualmente na Williams. "Meu Deus, peço ao senhor que ilumine e faça o nosso amigo Justin Wilson se recuperar desse acidente terrível parecido com o meu. Olhe pare ele e para sua família meu senhor", escreveu em sua página no Facebook.

No domingo, Sarge Karam perdeu o controle do carro e chocou-se com a parede. Pedaços de seu carro voaram e um deles acertou o capacete de Justin Wilson. O britânico imediatamente perdeu o controle do carro, provavelmente por ter ficado desacordado, e também bateu com força na parede do outro lado da pista.