Advertido por cruzar linha do pit-lane, Hamilton mantém vitória na Alemanha

A comissão de prova do GP da Alemanha, em Hockenheim, deu uma advertência a Lewis Hamilton, mas manteve a vitória dele na prova, após investigação porque ele cruzou a linha do pit-lane, trecho que conduz os pilotos aos boxes. Após a batida de Sebastian Vettel, na 52ª volta da corrida, o britânico foi convocado pela equipe Mercedes para entrar nos boxes, mas logo em seguida recebeu uma ordem para ficar na pista e por isso fez a manobra colocada sob suspeita.

"Foi confuso. Eu estava entrando, aí Kimi (Raikkonen) também começou a entrar. Fizeram o pedido para eu ir aos boxes, depois disso eu avisei que Kimi estava indo também. Então me disseram para não entrar. E eu já estava na linha, então fiz a manobra. Aí falaram para eu ficar, mas eu já tinha mudado o traçado", tentou explicar Hamilton na coletiva de imprensa.

De acordo com o regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), é proibido cruzar a linha que separa o pit-lane do traçado normal, exceto em casos de força maior. Em sala reservada, Hamilton se reuniu com os comissários da prova durante uma hora para dar explicações e deixou o local antes que uma decisão tenha sido comunicada de forma oficial.

Tetracampeão do mundo, o piloto britânico largou em 14º, após sofrer com problemas hidráulicos no treino de classificação, mas fez corrida de recuperação e terminou a prova deste domingo com a vitória. Mantido o resultado, Hamilton vai a 188 pontos na classificação do Mundial de Pilotos, contra 171 de Vettel, da Ferrari, o segundo colocado no campeonato.