Aeroporto do Galeão é a casa da Stock Car na volta do automobilismo ao Rio de Janeiro

A primeira vez a gente nunca esquece. Neste domingo (10), o Aeroporto do Galeão se tornará o primeiro do país a receber uma corrida de Stock Car na história. Além disso, a prova faz com que o Rio de Janeiro volte a receber uma corrida após quase uma década. A largada acontece às 13h20 com Daniel Serra na pole position.

Com a pista para a corrida sendo montada em uma área do Aeroporto do Galeão para a prova deste domingo e com os pilotos conduzindo os carros pela primeira vez no traçado escolhido no sábado pela manhã, ninguém sabia o que poderia acontecer no treino de classificação. Desta forma, quem se adaptou melhor para as condições terminou na frente e Daniel Serra larga na pole position na primeira corrida deste domingo.

Leia Também Daniel Serra é o mais rápido no GP do Galeão e crava a pole na Stock Car

“Acho que a corrida vai ser bem mexida, com várias trocas de posição. A classificação foi uma loucura, todo mundo tentando ficar no vácuo, quem estava em primeiro nunca acelerava. E no fim eu tive que acelerar, faltavam 15 segundos e eu não tinha nenhuma volta rápida cronometrada. Consegui encaixar tudo na volta, foi muito boa”, comentou Daniel Serra após fazer a pole position.

Além de ser disputada em um aeroporto comercial pela primeira vez na história e ter um traçado novo para os pilotos, a corrida da terceira etapa da temporada de 2022 da Stock Car será disputada no concreto, fato que também é novo para todos.

O GP Galeão da Stock Car larga para a primeira corrida a partir de 13h20 (horário de Brasília) deste domingo, enquanto a segunda prova está marcada para 13h55.

Confira o grid de largada da Corrida 1 do GP Galeão da Stock Car:

1º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - 1min05s731

2º - Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla) - 1min05s755

3º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - 1min05s872

4º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - 1min13s948

5º - Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) - 1min16s733

6º - Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla) - 1min33s778

7º - Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) - 1min05s943

8º - Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) - 1min05s947

9º - Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) - 1min05s982

10º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) - 1min05s993