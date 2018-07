Agora líder, Lewis Hamilton festeja corrida sem problemas

O inglês Lewis Hamilton não escondeu a sua satisfação com o fim de semana perfeito que teve em Cingapura. Pole position da prova deste domingo, 21, no circuito de rua de Mariana Bay, o piloto da Mercedes dominou a corrida do início ao fim, venceu e assumiu a liderança do campeonato em razão do abandono do alemão Nico Rosberg. Por isso, festejou muito o resultado do GP de Cingapura.

"Eu estava à procura de uma final de semana limpo, e foi esse", disse Hamilton, que venceu a segunda prova consecutiva e agora lidera o Mundial de Pilotos com três pontos de vantagem para Rosberg, seu principal rival na luta pelo título.

Ao mesmo tempo, porém, Hamilton tentou ponderar a sua felicidade ao lembrar dos problemas enfrentados por Rosberg, destacando que a confiabilidade dos carros da Mercedes deve ser encarada como uma preocupação. "Não foi um final de semana perfeito para a equipe porque Nico não terminou, então há coisas que precisamos trabalhar", afirmou.

Hamilton também optou por dividir os méritos da sua vitória com a Mercedes, destacando o excelente desempenho da equipe na temporada, com 11 vitórias em 14 provas e na liderança disparada do Mundial de Construtores. "Eu quero apenas agradecer ao time por tudo que eles têm feito por mim", comentou.