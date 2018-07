'Agora temos de esperar', afirma médico que operou Schumacher

GRENOBLE, FRANÇA - "Já fizemos tudo o que poderia ser feito. Agora, temos de esperar". A avaliação é do médico responsável pelo socorro à Michael Schumacher, o francês médico Jean François Payen. Ele falou ao Estado sobre a situação do piloto alemão, que na manhã deste domingo, sofreu grave acidente em uma pista de esqui e está com traumatismo craniano. Eis os principais trechos da entrevista:

ESTADÃO: O que pode ocorrer com Schumacher diante das informações de que ele sofreu lesões cerebrais?

PAYEN: Simplesmente não podemos dizer o que pode ocorrer com Michael Schumacher. Não é que não queremos dar explicações. Não podemos.

ESTADÃO: Como ele sobreviveria a lesões cerebrais?

PAYEN: Não há como prever. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Obviamente, por ser um atleta e estar em uma condição de saúde perfeita, isso pode ajudar. Mas não há como saber.

ESTADÃO: Está previsto uma nova cirurgia?

PAYEN: Não há nem a necessidade e nem a utilidade em uma nova intervenção.

ESTADÃO: As primeiras informações apontaram que o acidente não teria sido tão grave e que o piloto estava consciente. Como ele chegou até o senhor?

PAYEN: Já era grave desde o início. Mas a situação se deteriorou rapidamente e de uma forma incrivelmente veloz.

ESTADÃO: O tempo entre o acidente e a chegada em Grenoble pode ter prejudicado o socorro?

PAYEN: O tempo foi o correto.

ESTADÃO: Há algo que ainda possa ser feito?

PAYEN: Temos de esperar. Estamos acostumados com esses casos. Tudo que era para ser feito já foi feito. Já fizemos tudo o que poderia ser feito. Agora, temos de esperar.