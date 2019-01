Al-Attiyah supera Carlos Sainz e vence primeira etapa do Rally Dakar

Nasser Al-Attiyah começou bem a busca por seu terceiro título do Rally Dakar e venceu a primeira etapa da mais tradicional competição da categoria em 2019. O catariano superou a concorrência do atual campeão Carlos Sainz e levou a melhor na abertura da nova temporada da prova.

Ao lado de Mathieu Baumel, Al-Attiyah percorreu os 84km previstos entre Lima e Pisco, no Peru, em 1h01min41s. O catariano abusou da velocidade e terminou a etapa quase dois minutos à frente de Carlos Sainz, segundo colocado e que também luta por seu terceiro título no Dakar.

A terceira colocação ficou com o polonês Jakub Przygonski, campeão da Copa do Mundo de Ralis Cross-Country. Sete vezes campeão no Dakar, Stephane Peterhansel terminou apenas em sétimo, a três minutos de distância de Al-Attiyah, mas a grande decepção do dia ficou por conta de Sebastian Loeb, que viveu um início difícil e terminou a mais de seis minutos da ponta.

Entre as motos, o vencedor da primeira etapa foi o espanhol Joan Barreda. Depois de abandonar a competição na 11ª etapa do ano passado, quando era o segundo colocado no geral, graças a lesões no joelho e na mão, ele cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido pelo chileno Pablo Quintanilla. A terceira posição ficou com o norte-americano Ricky Brabec.

A segunda etapa do Rally Dakar acontecerá nesta terça-feira, quando os pilotos percorrerão 553km entre Pisco e San Juan de Marcona, dos quais 342km serão cronometrados. Esta edição foi reduzida e terá todas as suas dez etapas ocorrendo no Peru, até o dia 17 de janeiro.