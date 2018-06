Al-Attiyah vence 3ª etapa e Peterhansel assume ponta do Dakar nos carros

Vencedor da bateria inaugural do Rally Dakar no último sábado, o príncipe catariano Nasser Al-Attiyah venceu nesta segunda-feira a terceira etapa da mais tradicional competição off road do mundo. Com o tempo de 3h09min08s, o piloto do Oriente Médio, de 47 anos, comemorou a vitória após os 296 quilômetros cronometrados entre as cidades peruanas de Pisco e San Juan de Marcona.

+ Brasileiros superam armadilhas das dunas peruanas

O dia também foi muito bom para o francês Stéphane Peterhansel, que assumiu a ponta da classificação geral ao terminar a etapa em segundo lugar, 4min05s atrás de Nasser Al-Attiyah. Com o tempo total de 6h34min58s, o novo líder tem 3min11s de vantagem para o compatriota Cyril Despres, que nesta segunda-feira cruzou a linha de chegada em quarto lugar.

A vitória nesta terceira etapa colocou o príncipe catariano na terceira colocação na classificação geral. Nasser Al-Attiyah está agora 7min43s atrás de Stéphane Peterhansel. O quarto lugar é do francês Sebastien Loeb, a 10s11 do primeiro lugar.

Entre as motos, o britânico Sam Sunderland venceu pela segunda vez nesta edição do Rally Dakar - havia ganhado a bateria de estreia - e reassumiu a ponta. O atual campeão fez o percurso em 3h20min43 e ficou 3min03s na frente do argentino Kevin Benavides.

Na classificação geral, Sam Sunderland lidera com o tempo de 6h44min04s e tem 4min38s de vantagem para Kevin Benavides. O terceiro lugar está com o chileno Pablo Quintanilla, a exatos cinco minutos de distância para o primeiro colocado.

Nesta terça-feira, o Rally Dakar terá a quarta etapa com largada e chegada em San Juan de Marcona, que fica no litoral do Peru. Ao todo, os pilotos percorrerão 444 quilômetros, sendo 330 deles cronometrados.